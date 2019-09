Avis aux médias - La FIQ devant la Commission de l'économie et du travail

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentant-e-s des médias sont prié-e-s de noter que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ déposera son mémoire devant la Commission de l'économie et du travail, mémoire portant sur le projet de loi no 33 : Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services essentiels dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic.

Le mémoire de la FIQ sera présenté par la présidente, Nancy Bédard qui sera accompagnée de Roberto Bomba, trésorier et coresponsable de la négociation. Les porte-parole seront disponibles pour des entrevues.

Aide-Mémoire :

Quoi : Commission de l'économie et du travail : Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services essentiels dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic



Quand : Mardi 17 septembre 2019



Heure : 17 h



Où : Hôtel du Parlement, salle Marie-Claire Kirkland



Qui : Nancy Bédard et Roberto Bomba, respectivement présidente et trésorier de la FIQ

À propos de la FIQ

La Fédération représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

