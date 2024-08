OTTAWA, ON, le 28 août 2024 /CNW/ - Alors que les familles continuent à éprouver des difficultés en raison de la crise actuelle de l'abordabilité, les travailleuses et travailleurs de partout au pays se rassemblent pour contester la cupidité des entreprises et exiger des politiciens qu'ils accordent la priorité aux gens plutôt qu'aux profits. En cette fête du Travail, les syndicats du Canada lancent « Travaillons ensemble : pour améliorer nos conditions » afin de renforcer le pouvoir des travailleuses et travailleurs et faire entendre leurs voix.

« Les travailleuses et travailleurs sont le moteur de notre économie, pourtant bon nombre d'entre eux ont du mal à joindre les deux bouts dans un Canada de plus en plus inabordable. Le programme des conservateurs fédéraux menace d'aggraver ces défis », déclare Bea Bruske, présidente du CTC. « Notre campagne Travaillons ensemble est un appel à lutter contre la cupidité des entreprises et à accorder la priorité aux programmes qui rendent la vie plus abordable et renforcent nos collectivités. Nous avons besoin de politiciens qui prendront des mesures concrètes pour soutenir les familles travailleuses. Les travailleuses et travailleurs jouent un rôle considérable dans notre économie et ils méritent leur juste part. »

Les dirigeantes et dirigeant du CTC se déplaceront partout au pays afin de s'entretenir avec les travailleuses et travailleurs et les dirigeants communautaires lors des événements de la fête du Travail et fournir une plateforme qui permettra aux travailleuses et travailleurs de partager leurs histoires et de plaider en faveur d'un changement.

Quoi : Célébration de la fête du Travail du Grand Vancouver Qui : Bea Bruske, présidente du CTC Où : Parc Edmonds, 7433, av. Humphries, Burnaby, C.-B. Quand : Le lundi 2 septembre 2024, à 11 h

