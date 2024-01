AVIS AUX MÉDIAS - La FCCQ sera en tournée dans la région de Lanaudière le 16 janvier 2024

MONTRÉAL, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Charles Milliard, sera en visite dans la région de Lanaudière pour rencontrer des entrepreneurs ainsi que plusieurs acteurs clés de la région afin d'en apprendre plus sur les défis et les opportunités de la région. M. Milliard profitera de l'occasion pour participer à la « Matinée économique » de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins - Terbonne I Mascouche en tant que panéliste de la session « Actualités entrepreneuriales et économiques ».

M. Milliard sera disponible pour toute entrevue liée à la tournée, la vitalité des entreprises lanaudouases ainsi que les enjeux au développement de la région.

La tournée est organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins - Terbonne I Mascouche.

Aide-mémoire :

Quand : Le 16 janvier 2024

Où : Lanaudière

Quoi : Tournée de la FCCQ en Lanaudière

Programme

Date Heure Emplacemet Activité Mardi 16 janvier 2024 10h45 à 11h30 Impéria Hôtel et suites 2935, boul. de la Pinière

Terrebonne QC J6X 4P7 Présentation de Charles Milliard portant sur les ctualités entrepreneuriales, dans le cadre de la « Matinée économique », organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins - Terbonne I Mascouche 13h30 à 15 h 30 Région de Lanaudière Visites d'entreprises de la région

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements: Les représentants des médias souhaitant assister à l'événement ou s'entretenir avec un des panélistes sont invités à contacter : Alex-Sandra Thibault, Vice-présidente, communications, Fédération des chambres de commerce du Québec, Cell : 514 262-6863, [email protected]