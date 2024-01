AVIS AUX MÉDIAS - La FCCQ sera en tournée à Saint-Hyacinthe, dans la Montérégie-Est le 31 janvier

MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et son président-directeur général, Charles Milliard, seront en tournée dans la région de la Montérégie-Est le 31 janvier 2024. M. Milliard participera également au Cocktail des présidents. Organisé par la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, le cocktail dînatoire acceuillera plusieurs membres, administrateurs et anciens présidents.

M. Milliard sera disponible pour s'entretenir au sujet de la pénurie de main-d'œuvre et de l'immigration, ainsi que sur les enjeux au développement de la région.

Aide-mémoire

Quand : Mercredi le 31 janvier 2024

Où : Saint-Hyacinthe, Montérégie Est

Quoi : Tournée « Les rencontres FCCQ »

Programme : Pour connaitre tous les détails, consulter la page du Cocktail des présidents 2024

Date Heure Emplacement Activité Mercredi 31 janvier 14h00 à 16h00 Région de Montérégie Est Visites d'entreprises de la région 16h00 à 17h00 Saint-Hyacinthe Disponibilités médias 17h30 Bibliothèque T.-A.-St-Germain 2175, rue Girouard Ouest

Saint-Hyacinthe, Québec J2S 3A9 Canada Cocktail des présidents

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

