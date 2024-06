OTTAWA, ON, le 14 juin 2024 /CNW/ - La crise qui frappe l'aide à l'enfance dans la région d'Ottawa a atteint un point de rupture et met en danger les travailleuses et travailleurs et les enfants et les familles qu'ils soutiennent. Pour la première fois dans l'histoire de la capitale, la directrice exécutive de la Société de l'aide à l'enfance (SAE) d'Ottawa se joindra à Michele Thorn, la présidente du syndicat qui représente les travailleuses et travailleurs de la SAE d'Ottawa - la section locale 454 de l'OPSEU/SEFPO - pour exhorter la province à agir sans tarder après des décennies de sous-financement chronique.

Au cours de la dernière année seulement, un nombre record d'enfants sont passés à travers les mailles du filet en raison du manque de ressources engendré par les déficits financiers chroniques, la flambée de l'inflation et l'incapacité du gouvernement provincial à agir. Au cours des deux derniers exercices financiers, la SAE d'Ottawa a été contrainte de fonctionner avec un déficit, qui atteint 3,3 millions de dollars en 2024. Elle n'est pas la seule : plus de la moitié des sociétés de l'aide à l'enfance de l'Ontario sont aux prises avec un déficit. À mesure que les besoins critiques de la communauté continuent d'augmenter et que les cas deviennent de plus en plus complexes, les sociétés sont mises à rude épreuve pour faire face aux besoins en personnel et en soins.

« Nous travaillons plus dur que jamais avec de moins en moins de ressources disponibles. C'est comme avoir la charge d'une mission impossible - le financement n'est pas là pour répondre aux besoins », explique Michele Thorn, présidente de la section locale 454. « Nous sonnons l'alarme depuis des années. Il s'agit d'un travail exigeant qui demande beaucoup de ressources, en particulier avec des soins préventifs qui reposent sur l'établissement de relations et de plans de sécurité qui permettent d'anticiper les crises et de maintenir l'unité des familles. Les enfants et les familles avec qui nous travaillons ont besoin de nous - et nous avons besoin que les ministères du gouvernement intensifient leurs efforts, de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la justice, s'ils veulent vraiment donner la priorité aux enfants. »

QUI : Kelly Raymond, directrice exécutive de la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa (SAEO); Michele Thorn, présidente de la section locale 454 de l'OPSEU/SEFPO, qui représente les travailleuses et travailleurs de la SAEO; Arlette Carrier, présidente du SCFP 2577, qui représente les travailleuses et travailleurs des services à la famille et à l'enfance de Lanark, Leeds et Grenville; Sean McKenny, président du Conseil du travail d'Ottawa et du district (CTOD)

QUOI : Conférence de presse appelant à une action interministérielle urgente sur le financement de l'aide à l'enfance.

OÙ : Bureau du CTOD, 280, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario

QUAND : Mardi 18 juin 2024, à 10 h 30

