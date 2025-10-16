WINDSOR, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest et leader parlementaire adjointe du gouvernement, pour une visite du point d'entrée du pont Ambassador. Des membres de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) se joindront à la députée et seront disponibles pour répondre aux questions des médias après la visite.

Événement : En personne



Date : Le vendredi 17 octobre 2025



Heure: 12 h 00 - Visite du point d'entrée du pont Ambassador

12 h 45 - Entrevue avec le député Kayabaga et les membres de l'ASFC



Lieu : 780, église Huron, Windsor, Ontario. Le terrain est situé avant l'entrée du pont Ambassador.

Notes pour les médias

Les médias pourront filmer des vidéos et prendre des photos d'une démonstration de chien détecteur et d'une démonstration d'un instrument de rayons X mobile.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver avant 11 h 45.

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en communiquant avec [email protected] en indiquant leur nom, leur organisation, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone.

