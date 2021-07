TORONTO, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Selon un récent sondage de la CIBC, seulement 39 % des Canadiens membres de la communauté LGBTQ+ ont un testament écrit, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 47 %. Afin d'aider les Canadiens membres de la communauté LGBTQ+ à prendre les choses en mains et à assurer leur avenir financier, la CIBC tiendra un webinaire gratuit le 21 juillet 2021, à 14 h (HE). Des experts de la CIBC participeront à ce webinaire. Ils aborderont des conversations essentielles sur la planification fiscale et successorale et répondront à des questions courantes que posent les membres de la communauté LGBTQ+ en matière de finances. Le webinaire en anglais (avec interprétation simultanée en français) sera animé par Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements, CIBC.

« Peu importe l'étape de la vie d'une personne, le fait d'avoir un plan fiscal et successoral peut aider à protéger les choses pour lesquelles elle a travaillé si fort », affirme Lucreziano.

Les webinaires porteront sur les sujets suivants :

Réalités financières et possibilités pour la communauté LGBTQ+

Récits personnels du parcours de planification fiscale et successorale d'une famille

Examen en profondeur des aspects uniques dont il faut tenir compte dans la planification des questions fiscales et successorales

Période de questions en direct avec les experts CIBC

Le nombre de places est limité. Réservez votre place aujourd'hui en vous inscrivant aux webinaires ici . En vous inscrivant, vous pouvez également avoir accès au webinaire sur demande. Vous trouverez des ressources supplémentaires sur la planification successorale sur le site Web de la Banque CIBC.

Renseignements: Nima Ranawana, 647 456-4556 ou [email protected]

