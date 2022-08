OTTAWA, ON, le 23 août 2022 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable H. Wade MacLauchlan, président du Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada, comparaîtront au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. L'honorable Michelle O'Bonsawin prendra alors part à une séance de questions à laquelle participeront des membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. Ils seront accompagnés de membres du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles et d'un membre du Parti vert du Canada. La séance sera animée par Alain Roussy, vice-doyen du Programme de common law en français de la Section de common law de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa.

Réunion du Comité permanent de la justice et des droits de la personne

Date : Le mercredi 24 août



Lieu : Salle 035-B

Édifice de l'Ouest

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)



Heure : 10 h (heure locale)

Séance de questions avec la candidate

Lieu : Salle 415

Édifice Wellington

180, rue Wellington

Ottawa (Ontario)



Heure : 14 h (heure locale)

Notes à l'intention des médias :

Un service de traduction simultanée sera offert.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 30.

Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire devront obtenir au préalable une accréditation de la Tribune.

