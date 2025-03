Avis aux médias - L'UMQ à Washington

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, prend part au Mayors' Trade Summit 2025, qui se tient les 27 et 28 mars. Monsieur Tremblay discutera de l'impact des tarifs douaniers imposés par l'administration américaine sur les communautés locales, en compagnie de plusieurs mairesses et maires du Canada, des États-Unis et du Mexique.

Monsieur Tremblay est disponible pour des entrevues. Les demandes d'entrevue doivent être acheminées à Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

Pour plus de détails sur la délégation, consultez le communiqué.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]