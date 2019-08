Avis aux médias - L'opposition officielle soutient les sinistrés

QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Vaudreuil et parole-parole libérale en matière de sécurité publique, Mme Marie-Claude Nichols, sera de passage en Outaouais aujourd'hui pour prendre le pouls de la population et des élus municipaux et afin d'assister à une rencontre publique du comité des inondations de la municipalité de L'Isle-aux-Allumettes. Elle sera accompagnée du député de Pontiac, M. André Fortin.

