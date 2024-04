LONGUEUIL, QC, le 5 avril 2024 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et les astronautes de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen et David Saint-Jacques seront à Niagara Falls et à Montréal le 8 avril pour prendre part à des activités entourant l'éclipse solaire totale.

De nombreux Canadiens et Canadiennes auront la chance de vivre cette expérience d'une vie. Des localités de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve seront sur la trajectoire de l'éclipse totale.

Pour observer ce phénomène astronomique rare, il faut se protéger les yeux adéquatement.

Date et heure Quoi Qui Où 7 avril 2024 14 h (HE) Présentation au grand

public sur Artemis II et le

rôle du Canada dans

l'exploration de la Lune. Consulter le site Web

Niagara Parks (en

anglais seulement) pour

plus de détails. Jeremy Hansen,

astronaute de l'ASC Queen Victoria Park 6161 Niagara River

Parkway Niagara Falls (Ontario)

L0S 1A0 8 avril 2024 13 h (HE) NASA : retransmission

en direct de l'éclipse

solaire; comprendra des

reportages de

Niagara Falls, dans l'État de New York. Jeremy Hansen,

astronaute de l'ASC Diffusion en direct sur

la chaine NASA TV (en anglais seulement) 8 avril 2024 14 h (HE) L'activité « L'éclipse du siècle » organisée par la

Société du parc Jean-

Drapeau et Espace pour

la vie. L'honorable François-

Philippe Champagne,

ministre de l'Innovation,

des Sciences et de

l'Industrie David Saint-Jacques,

astro­naute de l'ASC Espace 67 67, chemin

Macdonald, Montréal

(Québec) H3C 6A3

