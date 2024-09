LONGUEUIL, QC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Dans les derniers jours, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk a participé à la simulation de mission SEATEST 7 de la NASA, qui s'est déroulée sur une maquette de base lunaire à environ neuf mètres de profondeur au large de l'île Catalina en Californie.

Affecté à une mission de six mois à la Station spatiale internationale prévue pour 2025 au plus tôt, Joshua Kutryk poursuit son entrainement et contribue à l'effort des astronautes canadiens pour l'avancement des missions spatiales et du programme Artemis.

L'humanité a pour objectif de s'établir sur la Lune. En vue de cet objectif, des astronautes ont testé lors de l'expédition SEATEST 7 une série de scénarios où ont été recréés certaines conditions et des défis propres aux missions lunaires permanentes pour planifier les futures opérations logistiques sur la Lune.

