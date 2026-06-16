Avis aux médias - L'annonce des gagnantes et gagnants de l'événement J'ai une histoire à raconter du CRSH aura lieu à Montréal, au Québec, durant la plus grande conférence canadienne sur les communications scientifiques

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Venez à la conférence de Science Writers and Communicators of Canada (en anglais) pour assister à l'événement J'ai un histoire à raconter du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).

Dans le cadre d'un concours annuel, qui en est à sa 13e édition, le CRSH met les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire au défi de démontrer à la population canadienne, en un maximum de trois minutes ou de 300 mots, que la recherche en sciences humaines a des retombées positives sur notre vie, le monde dans lequel nous vivons et notre avenir. Devant un jury, les finalistes présenteront leurs récits inspirants et démontreront comment la recherche financée par le CRSH a un effet positif sur le monde.

Le mardi 16 juin, Tara Lapointe, vice-présidente de la Direction de la stratégie, des communications et du rendement du CRSH, annoncera les gagnantes et gagnants de l'événement J'ai une histoire à raconter. Ces personnes seront sélectionnées par un jury prestigieux.

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent confirmer leur présence à l'avance à l'adresse suivante : [email protected].

Événements J'ai une histoire à raconter du CRSH (en anglais)

Date : le 16 juin 2026

Heure : de 10 h 30 à 12 h (heure de l'Est)

Lieu : Plaza Centre-Ville, Montréal

777, boul. Robert-Bourassa

Montréal, QC H3C 3Z7

Coordonnées :

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SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Pour en savoir plus : Sylvia Ottman, Conseillère en communications, Conseil de recherches en sciences humaines, 343-552-9353, [email protected]; Sophie Boudreau, Conseillère principale en communications, Conseil de recherches en sciences humaines, 343-552-9163, [email protected]; Relations avec les médias : Conseil de recherches en sciences humaines, [email protected]