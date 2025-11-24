Avis aux médias - L'Agence spatiale canadienne renforce son partenariat avec l'ESA au Conseil ministériel de l'ESA en Allemagne English
24 nov, 2025, 11:30 ET
LONGUEUIL, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Les 26 et 27 novembre prochains, la présidente de l'Agence spatiale canadienne Lisa Campbell se joindra à des ministres et des hauts fonctionnaires de l'Agence spatiale européenne (en anglais seulement) (ESA) à la réunion du Conseil ministériel de l'ESA à Brême, en Allemagne. À cette réunion, les priorités de l'Europe seront établies pour les prochaines années dans le secteur spatial, un tournant dans la coopération internationale dans le domaine.
Le Canada, seul et unique État coopérant non européen de l'ESA, annoncera des investissements historiques et présentera les programmes financés. Notre étroite collaboration avec l'ESA permet au secteur privé, au milieu universitaire et au secteur public canadiens de participer à un large éventail de programmes européens dans divers domaines stratégiques, comme les télécommunications par satellite, l'observation de la Terre, l'exploration spatiale, la sécurité spatiale, la navigation et le développement technologique. Chaque dollar investi dans des entreprises canadiennes dans le cadre de contrats de l'ESA génère des retombées de plus de trois dollars, ce qui profite à l'industrie et à l'économie nationales.
Les représentants des médias sont invités à assister à ce qui suit sur la chaine ESA Web TV (en anglais seulement).
|
26 novembre 2025
De 7 h 30 à 10 h (HE)
|
Plénière d'ouverture, adoption de l'ordre du jour et des déclarations
|
De 10 h 30 à 11 h 30 (HE)
|
Déclarations de la présidente de l'ASC Lisa Campbell et des représentants des États membres de l'ESA
|
27 novembre 2025
De 7 h à 8 h (HE)
|
Conférence de presse - Conseil ministériel de l'ESA
|
De 8 h 30 à 9 h 30 (HE)
|
Possibilités d'entrevues avec la présidente de l'ASC Lisa Campbell
Pour solliciter une entrevue avec la présidente de l'ASC Lisa Campbell ou pour en savoir plus sur l'Accord de coopération Canada-Agence spatiale européenne, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias.
Informations supplémentaires
Accord de coopération Canada-Agence spatiale européenne
SOURCE Agence spatiale canadienne
Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]
