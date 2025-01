MONTRÉAL, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Le plan du nouveau président américain, Donald Trump, d'imposer des droits de douane sur les marchandises canadiennes représente un défi de taille pour l'économie canadienne qui repose sur les exportations, et KPMG au Canada aide les entreprises canadiennes à relever ce défi et à demeurer concurrentielles.

« Les professionnels en fiscalité, en consultation et en droit de KPMG ont travaillé de façon proactive pour comprendre les répercussions immédiates des tarifs américains et aider nos clients à élaborer des stratégies globales et prospectives pour une nouvelle ère de relations entre le Canada et les États-Unis », a déclaré Tim Prince, associé directeur canadien de KPMG, Clients et marchés.

Les équipes intégrées de KPMG offrent des analyses complètes des risques commerciaux et fiscaux et des solutions proactives qui aident les entreprises canadiennes à composer avec les répercussions immédiates et à long terme. Les professionnels des douanes et du commerce international de KPMG collaborent avec nos cabinets membres aux États-Unis et au Mexique pour analyser les effets possibles des tarifs sur le commerce international et fournir des perspectives et des conseils globaux.

Plus précisément, KPMG soutient ses clients dans les domaines suivants :

Douanes et commerce international : Mettre au point des stratégies globales qui peuvent aider à optimiser les chaînes d'approvisionnement, à atténuer les répercussions et à recouvrer les tarifs applicables.

Mettre au point des stratégies globales qui peuvent aider à optimiser les chaînes d'approvisionnement, à atténuer les répercussions et à recouvrer les tarifs applicables. Fiscalité et prix de transfert : Évaluer les exercices d'établissement des prix de transfert pour tenir compte des structures et des politiques stratégiques qui vont au-delà de la conformité.

Évaluer les exercices d'établissement des prix de transfert pour tenir compte des structures et des politiques stratégiques qui vont au-delà de la conformité. Chaîne d'approvisionnement : Améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour renforcer la continuité des activités et les possibilités de planification proactive.

Améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour renforcer la continuité des activités et les possibilités de planification proactive. Services de gestion des risques : Respecter les exigences de conformité réglementaire à l'interne et lors de la gestion des fournisseurs tiers, y compris l'évaluation des contrats et la résolution des différends.

Respecter les exigences de conformité réglementaire à l'interne et lors de la gestion des fournisseurs tiers, y compris l'évaluation des contrats et la résolution des différends. Fusions et acquisitions : Donner des conseils sur les transactions transfrontalières, la création de valeur et l'évaluation des entreprises.

Des représentants de KPMG sont disponibles pour commenter l'évolution du commerce, ses répercussions sur les entreprises et ses solutions, notamment :

KPMG Sujet Kenn Jordan, associé, Douanes et commerce international Les répercussions sur les importations au Canada et aux États-Unis, les stratégies d'atténuation Joy Nott, associée, Douanes et commerce international Les répercussions sur les importations au Canada et aux États-Unis, les stratégies d'atténuation, la renégociation de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) Demet Tepe, associée et leader national, Prix de transfert Les entreprises multinationales, les stratégies de prix de transfert Brad Rolph, associé, Fiscalité et leader national en croissance et en perfectionnement, Prix de transfert Les entreprises multinationales, les stratégies de prix de transfert et les différends commerciaux Nancy Chase, associée, leader nationale et mondiale, Services en gestion des risques Services de gestion des risques pour aider les clients à gérer les risques liés aux tiers et à la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la conformité aux contrats et à la réglementation Marco Tomassetti, président, Financement corporatif KPMG Inc. et associé, Services-conseils transactionnels Les répercussions des tarifs sur les fusions et les acquisitions Sal Mirandola, associé, Résolution de litiges et de différends fiscaux, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. Résolution des différends commerciaux liés aux tarifs

« À court terme, de nombreuses entreprises qui comptent sur le commerce transfrontalier devront effectuer des évaluations approfondies des risques liés à leurs chaînes d'approvisionnement et à leurs marchandises afin de déterminer comment leurs activités et leurs revenus pourraient être touchés, a déclaré Demet Tepe, associée et leader national, Prix de transfert, KPMG au Canada. Nous conseillons aux entreprises de prendre des mesures immédiates en identifiant et en évaluant le pays d'origine et l'évaluation des marchandises et en adoptant des stratégies de prix de transfert pour réduire le plus possible leur montant passible de droits. »

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque membre du Cabinet est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez kpmg.com/ca/fr .

Demandes de renseignements des médias :

Nancy White

Service national des communications et Relations avec les médias

KPMG au Canada

416 876-1400

n [email protected]

Roula Meditskos

Service national des communications et Relations avec les médias

KPMG au Canada

416 549-7982

[email protected]

SOURCE KPMG LLP