LONGUEUIL, QC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui à 14 h, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Joshua Kutryk fera une présentation en ligne à des milliers d'élèves canadiens de la 5e à la 12e année. Affecté à une mission de six mois à la Station spatiale internationale (prévue pour 2025 au plus tôt), il leur parlera notamment d'exploration spatiale et de sa carrière d'astronaute.

Joshua Kutryk sera le quatrième astronaute de l'ASC à faire un séjour de longue durée à la Station, le premier dans le cadre du Programme des missions habitées commerciales de la NASA.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la présentation ou solliciter une entrevue avec Joshua Kutryk sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias. Veuillez noter que l'activité se déroulera en anglais et qu'aucune période de questions n'est prévue pour les médias.

Date : 18 novembre 2024 Heure : 14 h (HE) Quoi : Présentation à des élèves canadiens Qui : Joshua Kutryk, astronaute de l'Agence spatiale canadienne Où : En ligne. Un lien de connexion Teams sera transmis sur demande.

