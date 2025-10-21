AVIS AUX MÉDIAS - Jennifer Maccarone de l'opposition officielle participera au Grand rendez-vous de la petite enfance à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle pour la famille, Mme Jennifer Maccarone, participera au Grand rendez-vous de la petite enfance, le mercredi 22 octobre, à Trois-Rivières.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Mercredi 22 octobre 2025



HEURE : Dès 8 h 00



LIEU : Centre d'Évènements et de Congrès Interactifs

1634, rue Notre Dame Centre

Trois-Rivières, (QC) G9A 6B2

