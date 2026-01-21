Avis aux médias - Itinérance et haltes-chaleur : Montréal et ses partenaires font le point à l'approche d'une nouvelle vague de froid

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal, le réseau de la santé et des services sociaux et l'organisme L'Anonyme invitent les médias à une prise d'images avec la mairesse Soraya Martinez Ferrada visitant les nouvelles installations de halte-chaleur sur la rue Notre-Dame Est. Après la prise de photos, Monsieur Claude Pinard, président du comité exécutif, sera disponible pour accorder des entrevues individuelles.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, le président du comité exécutif, Claude Pinard, la mairesse de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Chantal Gagnon et le responsable du développement social et de la cohabitation, Benoit Langevin, seront présents pour l'occasion. Ils seront accompagnés de Julien Montreuil, directeur général de L'Anonyme.

Date : Le mercredi 21 janvier 2026



Heure : 12 h 15



Lieu : À l'intersection des rues Notre-Dame Est et Davidson

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, 438 308-6893; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]