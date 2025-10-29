OTTAWA, ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, coprésidera la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement qui se tiendra à Toronto, en Ontario, avec l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Pour obtenir des précisions sur l'itinéraire du ministre Hodgson, veuillez consulter l'avis aux médias publié par Ressources naturelles Canada.

Le 31 octobre et le 1er novembre 2025, après la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, le Canada sera l'hôte de la 9e réunion ministérielle annuelle sur l'action climatique qui aura également lieu à Toronto, en Ontario. Des représentants de la Chine et de l'Union européenne y assisteront également.

Réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement

Remarque à l'intention des journalistes : Seuls les journalistes déjà accrédités peuvent assister aux activités suivantes.

Horaire des activités du jeudi 30 octobre 2025

Activité : Discours lors de la cérémonie d'ouverture

Heure : 8 h 30 (HAE)

Remarque : Couverture de presse collective uniquement

Activité : Photo de groupe

Heure : Midi (HAE)

Remarque : Journalistes accrédités seulement

Horaire des activités du vendredi 31 octobre 2025

Activité : Conférence de presse de clôture

Heure : 15 h (HAE)

Remarque : Journalistes accrédités seulement

Les journalistes accrédités qui ont des questions sur l'itinéraire entourant la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement devraient s'adresser à : [email protected].

Cet itinéraire est sujet à changement. Les journalistes accrédités seront informés des changements en temps et lieu.

9e réunion ministérielle annuelle sur l'action climatique

Remarque à l'intention des journalistes : Pour assister aux deux séances suivantes, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Une fois inscrits, les journalistes recevront les codes d'accès pour assister au discours d'ouverture et à la téléconférence avec les médias.

Horaire des activités du samedi 1er novembre 2025

Activité : Discours d'ouverture

Heure : 9 h (HAE)

Lieu : Séance virtuelle seulement

Activité : Entretien avec les médias - retour sur la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement et la 9e réunion ministérielle sur l'action climatique

Heure : 16 h (HAE)

Lieu : Sur Zoom

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]