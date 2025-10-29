Avis aux médias - Itinéraire : Le Canada sera l'hôte de la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement et de la réunion ministérielle sur l'action climatique English
29 oct, 2025, 10:08 ET
OTTAWA, ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, coprésidera la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement qui se tiendra à Toronto, en Ontario, avec l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.
Pour obtenir des précisions sur l'itinéraire du ministre Hodgson, veuillez consulter l'avis aux médias publié par Ressources naturelles Canada.
Le 31 octobre et le 1er novembre 2025, après la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, le Canada sera l'hôte de la 9e réunion ministérielle annuelle sur l'action climatique qui aura également lieu à Toronto, en Ontario. Des représentants de la Chine et de l'Union européenne y assisteront également.
Réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement
Remarque à l'intention des journalistes : Seuls les journalistes déjà accrédités peuvent assister aux activités suivantes.
Horaire des activités du jeudi 30 octobre 2025
Activité : Discours lors de la cérémonie d'ouverture
Heure : 8 h 30 (HAE)
Remarque : Couverture de presse collective uniquement
Activité : Photo de groupe
Heure : Midi (HAE)
Remarque : Journalistes accrédités seulement
Horaire des activités du vendredi 31 octobre 2025
Activité : Conférence de presse de clôture
Heure : 15 h (HAE)
Remarque : Journalistes accrédités seulement
Les journalistes accrédités qui ont des questions sur l'itinéraire entourant la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement devraient s'adresser à : [email protected].
Cet itinéraire est sujet à changement. Les journalistes accrédités seront informés des changements en temps et lieu.
9e réunion ministérielle annuelle sur l'action climatique
Remarque à l'intention des journalistes : Pour assister aux deux séances suivantes, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Une fois inscrits, les journalistes recevront les codes d'accès pour assister au discours d'ouverture et à la téléconférence avec les médias.
Horaire des activités du samedi 1er novembre 2025
Activité : Discours d'ouverture
Heure : 9 h (HAE)
Lieu : Séance virtuelle seulement
Activité : Entretien avec les médias - retour sur la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement et la 9e réunion ministérielle sur l'action climatique
Heure : 16 h (HAE)
Lieu : Sur Zoom
Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]
