OTTAWA, ON, le 28 nov. 2024 /CNW/ -

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King.

Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre

Comté de Queens (Île-du-Prince-Édouard)

Le premier ministre fera une annonce concernant le Programme national d'alimentation scolaire afin de favoriser le bien-être et le développement des enfants. Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, et la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, seront également présents. Un point de presse suivra.

Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent participer peuvent écrire à [email protected] pour obtenir des précisions.

