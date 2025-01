OTTAWA, ON, le 16 janv. 2025 /CNW/ -

Région du Grand Toronto (Ontario)

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil sur les relations canado-américaines et prononcera une allocution.

Le premier ministre participera à une table ronde avec le Conseil du partenariat pour le secteur canadien de l'automobile. La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng, sera également présente.

Le premier ministre visitera une usine de fabrication de pièces d'automobiles et rencontrera des cadres et des travailleurs de l'industrie automobile. La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng, sera également présente.

