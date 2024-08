Le premier ministre rencontrera des travailleurs syndiqués et prononcera une allocution.

Le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique

Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de

développement économique du Nord, Dan Vandal, et le ministre du Travail et des

Aînés, Steven MacKinnon, seront également présents.