11 h 30

Le premier ministre Justin Trudeau participera à une importante annonce

concernant le secteur de l'automobile. Le ministre de l'Innovation, des

Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, la ministre

responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le

Sud de l'Ontario, Filomena Tassi, le premier ministre de l'Ontario,

Doug Ford, et le ministre du Développement économique, de la Création

d'emplois et du Commerce de l'Ontario, Vic Fedeli, seront également

présents. Un point de presse suivra.