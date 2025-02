OTTAWA, ON, le 16 févr. 2025 /CNW/ -

Skidegate (Colombie-Britannique)

Le premier ministre participera à une fête communautaire pour célébrer la signature de l'Accord sur les terres visées par le titre haïda. Le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Gary Anandasangaree, et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, seront également présents.

Note à l'intention des médias :

• Couverture pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias