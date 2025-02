OTTAWA, ON, le 8 févr. 2025 /CNW/ -

Paris (France)

Le premier ministre participera à une table ronde sur l'intelligence artificielle (IA) organisée par l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe, Stéphane Dion.

Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de l'événement

Le premier ministre prononcera une allocution à la cérémonie de clôture de la rencontre ministérielle informelle du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle.

Note à l'intention des médias :

• Couverture libre

Le premier ministre assistera à une réception réunissant des membres de la communauté de l'IA tenue par l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe, Stéphane Dion.

Fermé aux médias

Le premier ministre participera à un dîner privé donné par le président de la France, Emmanuel Macron.

Note à l'intention des médias :

• Couverture pool de l'arrivée officielle

