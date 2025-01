OTTAWA, ON, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Des juges de la Cour suprême du Canada visiteront Victoria (C.-B.) les 3 et 4 février 2025 dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la Cour.

Le juge en chef Richard Wagner et les juges Andromache Karakatsanis et Nicholas Kasirer participeront à divers événements auxquels sont conviés le public, les étudiants des universités et des écoles secondaires, les avocats et les juges de la région, ainsi que les médias.

Les journalistes qui souhaitent couvrir la visite devraient consulter l'horaire ci-dessous pour savoir quelles séances sont ouvertes aux médias.

Lundi 3 février

8 h 15 - Point de presse (ouvert aux médias - inscription préalable obligatoire)

Salle Library de l'hôtel Empress, 721 Government Street, Victoria (C.-B.)

Le juge en chef Richard Wagner prononcera une brève allocution et répondra aux questions des journalistes. Se joindront à lui les juges Andromache Karakatsanis et Nicholas Kasirer de même que le juge en chef de la Colombie-Britannique, Leonard Marchand.

Matin - Visite à l'Université de Victoria (fermé aux médias)

Les juges rencontreront les étudiants et les professeurs à la Faculté de droit de l'Université de Victoria.

15 h - Événement public : « Au-delà du banc : un dialogue avec des juges de la Cour suprême du Canada » (ouvert aux médias)

Centre des conférences de Victoria, 720 Douglas Street, Victoria (C.-B.)

Le juge en chef Wagner ainsi que les juges Karakatsanis et Kasirer répondront aux questions du public sur une foule de sujets au cours de cet événement analogue à une assemblée générale.

Soirée - Événement avec les juristes (fermé aux médias)

Les juges participeront à un événement avec des juges et des avocats de la région.

Mardi 4 février

Matin - Rencontres avec des juges et visite de la Victoria Integrated Courthouse (fermé aux médias)

Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis et Kasirer s'entretiendront avec des membres de la magistrature locale et rencontreront des parties prenantes du système de justice (fermé aux médias)

Midi - Rencontre avec des aînés du Duncan First Nations Court (fermé aux médias)

Après-midi - Visites dans des écoles secondaires de la région (fermé aux médias)

Les juges rencontreront des élèves à trois écoles secondaires de la région et répondront à leurs questions sur notre système judiciaire.

