AVIS AUX MÉDIAS - IRCC tiendra une séance d'information technique à l'intention des médias sur les niveaux d'immigration
05 nov, 2025, 15:36 ET
OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Les fonctionnaires d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias sur les niveaux d'immigration.
Date :
Le mercredi 5 novembre 2025
Heure :
16 h (HNE)
Lieu :
Amphithéâtre national de la presse
180, rue Wellington, salle 325
Ottawa (Ontario)
Notes à l'intention des médias
- Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 15 h 45 (HNE).
- Les membres de la Tribune de la presse parlementaire pourront assister à l'événement.
- Les médias accrédités qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire peuvent demander un laissez-passer temporaire en contactant [email protected]. L'événement sera également accessible sur Zoom, et la tribune de la presse fournira le lien aux participants.
- La séance sera à titre d'information seulement, sans attribution.
SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Laura Blondeau, Directrice des communications, Cabinet de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-550-4808, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]
