Avis aux médias - INVITATION AUX JOURNÉES D'ÉTUDE SUR LE LOGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE - Quelles solutions pour le Québec ?

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Les représentant•es des médias sont convié•es aux Journées d'étude Perspectives internationales sur le logement social et communautaire : S'inspirer de solutions pour le Québec , qui se tiendront les 29 mai et 30 mai 2024 au Palais des congrès de Montréal.

Les Journées d'étude seront une occasion unique de rencontrer des expert•es d'ici et de l'europe pour recueillir leur point de vue sur les meilleures pratiques en matière de financement du logement social et communautaire (OSBL, coopératives et HLM).

Quoi : Journées d'étude sur le logement social et communautaire Quand : 29 mai 2024 de 8h à 17h Où : Palais des congrès de Montréal Stationnement : https://congresmtl.com/visiteurs/acces/

Le comité organisateur des Journées d'étude est composé de :

La Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM)

Le Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH)

La Fédération des OSBL d'habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (FOHBGI)

La Fédération de l'habitation coopérative du Québec (FHCQ)

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

La Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH)

Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

La Caisse d'économie solidaire Desjardins

SOURCE Fédération des OSBL d''habitation de Montréal (FOHM)

Renseignements: et demandes d'entrevue: Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. : 514 805-3715, [email protected]