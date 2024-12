/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement d'un nouveau service pour aider les personnes à se maintenir en logement : la Fiducie régionale solidaire/

MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - L'Accueil Bonneau et la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal sont fiers d'annoncer le lancement de la Fiducie régionale Solidaire (FRS).

La Fiducie Régionale Solidaire est un nouveau service d'accompagnement en gestion budgétaire destiné aux personnes aux prises avec des difficultés financières et ayant du mal à se maintenir en logement.

Il s'agit d'une initiative majeure qui vient combler un besoin criant en matière d'inclusion financière et de stabilité résidentielle. Grâce à ce nouveau service gratuit, de nombreuses personnes pourront enfin envisager un avenir plus stable et plus serein.

Quoi : Conférence de presse - Lancement de la Fiducie régionale solidaire (FRS)

Quand : Le lundi 16 décembre 2024 de 10h à 11h 30 - Ouverture des portes à 9h

Où : PAS de la rue - 9605 Rue Hochelaga Montréal, QC H1L 0B5.

Les membres de la presse sont invité•e•s à participer et poser leurs questions aux divers porte-paroles qui seront présent•e•s sur place : (en attente de confirmation)

La Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM) regroupe les organismes sans but lucratif d'habitation du territoire de l'île de Montréal depuis 1987. La mission de l'Accueil Bonneau est d'accompagner de manière inclusive les personnes à risque ou en situation d'itinérance vers un logement, une plus grande autonomie et l'épanouissement.

