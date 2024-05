Le secteur de l'habitation sociale et communautaire vise 20% du parc de logements au Québec

MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - Près de 400 personnes se sont rassemblées au Palais des congrès de Montréal les 29 et 30 mai derniers dans le cadre des Journées d'étude Perspectives internationales sur le logement social et communautaire : S'inspirer de solutions pour le Québec. Des expert•es d'ici et d'Europe étaient au rendez-vous pour discuter des meilleures pratiques en matière de financement dans le secteur du logement social et communautaire en vue d'inspirer des pistes de solutions concrètes pour le Québec.

Il ressort des Journées d'étude une vive volonté d'agir de la part des représentant•es d'organisations impliquées dans le développement du logement social et communautaire. De grandes orientations suscitent une forte adhésion pour résoudre durablement la crise du logement qui affecte durement les ménages à revenu faible et moyen. Parmi celles-ci, l'urgence d'augmenter significativement la part de l'habitation sociale et communautaire à 20 % dans le parc de logement locatif au Québec, ainsi que la nécessité de créer un système de financement résilient et pérenne pour atteindre notre objectif.

« Nous devons collectivement repenser notre modèle de financement afin de se donner les moyens de nos ambitions », dit Chantal Desjardins, directrice générale de la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal, au nom du comité organisateur.

Le milieu de l'habitation sociale et communautaire est mobilisé pour trouver des solutions financières concrètes afin de doubler sa trop maigre part dans le parc locatif et sortir durablement de la crise du logement. « Les Journées d'étude que nous venons de vivre montrent que ce sont essentiellement des questions de choix politiques et que différentes pistes, à la fois réalistes et porteuses d'espoir, existent pour augmenter rapidement le financement disponible, sans désengagement des gouvernements », se réjouit la porte-parole. Les orientations discutées seront ramenées dans les instances respectives des différents organismes de l'habitation sociale et communautaire, en vue d'établir des propositions communes pour le Québec.

L'événement est organisé par la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM), le Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH), la Fédération des OSBL d'habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (FOHBGI), la Fédération de l'habitation coopérative du Québec (FHCQ), l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), la Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH), le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

