Avis aux médias - Invitation à une pelletée de terre pour souligner le début des travaux d'un nouveau CPE

DRUMMONDVILLE, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, ainsi que la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invitent les représentantes et représentants des médias à une pelletée de terre pour le projet de développement du CPE Les Petits Lutins de Drummondville.

Date : 10 avril 2026

Heure : 10 h 30

Lieu : Drummondville (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)

Pour vous inscrire à cette activité de presse, veuillez communiquer avec M. Thomas Beaulieu ([email protected]). Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 367 990-2589, [email protected]