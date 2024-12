Avis aux médias - Invitation à une cérémonie qui récompense des initiatives en faveur des jeunes vulnérables

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse vous convie à la 36e cérémonie du Prix Droits et Libertés, sous le thème « Devenir adulte : modifier des trajectoires, nourrir l'espoir. »

À l'occasion du 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant et du 45e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection de la jeunesse, la Commission des droits met en lumière des initiatives remarquables qui accompagnent les jeunes dans leur transition vers l'âge adulte.

L'initiative lauréate désignée par les membres du jury, ainsi que le l'initiative qui aura remporté le coup de cœur du public seront dévoilées durant la cérémonie.

Seront présents à la cérémonie : le président et les vice-présidentes de la Commission des droits ainsi que des représentantes et représentants des trois initiatives finalistes qui sont : Cuisine ton avenir - DPJ de La Tablée des Chefs, qui propose des ateliers de cuisine pour développer des compétences culinaires de base auprès des jeunes sous la protection de la jeunesse Projet Orion, coordonné par Motivaction Jeunesse, en partenariat avec 14 organismes locaux, soutient plus de 200 jeunes réfugiés de 12 à 25 ans à travers le Québec. Transition vers la vie adulte de la Fondation des jeunes de la DPJ, qui vise à offrir des opportunités égales aux jeunes sous la protection de la jeunesse.

Date : mardi 10 décembre 2024

Heure : 17 h 30 (la cérémonie commence à 18h)

Lieu : Maison d'Haïti, 3245 Avenue Émile-Journault, Montréal

Pour plus d'informations sur le prix : Prix Droits et Libertés

Pour confirmer votre présence : S'inscrire (sous la catégorie « Médias »)

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Personnes-ressources

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Malado Woury Ka

Conseillère en communication

438-822-4384

[email protected]

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse