AVIS AUX MÉDIAS - Invitation à la Marche mondiale des femmes

QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La Coordination du Québec de la marche mondiale des femmes ( CQMMF ) invite les représentant•es des médias au point de presse de la Marche mondiale des femmes, qui attend plus de 10 000 personnes en face de l'Assemblée nationale le samedi 18 octobre.

Déroulement

11h : point de presse

11h20 : début de la période d'entrevues avec les porte-paroles

12h : départ du convoi sur une marche de 2 km

15h : prises de paroles et performances

16h : fin de l'événement

La Marche mondiale des femmes s'inscrit dans un mouvement de mobilisation internationale qui sera souligné au Québec et à l'international. Pour cette 6e édition, les grandes orientations féministes mises de l'avant sont : la violence faite aux femmes, la pauvreté et l'impact de la crise climatique sur celles-ci. Venir à l'événement sera l'occasion de passer en entrevue les porte-paroles pour approfondir les enjeux féministes mis en lumière.

Quoi : Point de presse de la Marche mondiale des femmes 2025

Quand : Samedi 18 octobre 2025 à 11h

Où : En face de l'Assemblée nationale

Facebook live : https://www.facebook.com/CQMMF

Porte-paroles :

Emilia Castro, du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale, co-porte-parole de la Marche mondiale des femmes 2025

Julie Antoine, de la Coalition féministe contre la violence envers les femmes, co-porte-parole de la Marche mondiale des femmes 2025

Pénélope Guay, de la maison communautaire Missinak, co-porte-parole de la Marche mondiale des femmes 2025

À propos de la CQMMF

La CQMMF est un regroupement national féministe qui a pour mission de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes, et entre les peuples, et de contribuer à éliminer les causes de la pauvreté et de la violence envers les femmes. La CQMMF est "l'antenne" nationale du mouvement de la Marche mondiale des femmes au Québec. Elle vise à assurer les liens de solidarité entre les femmes de la base et les femmes à l'international. Elle regroupe près de 50 groupes nationaux et des groupes régionaux.

Pour informations et demandes d'entrevue: En amont de l'événement du 18 octobre : Émilie Foucher, relationniste, cell. : 514-883-8083, [email protected]; Sur place à l'événement le 18 octobre : Éliane Legault-Roy, relationniste, cell. : 514-692-4762, [email protected]