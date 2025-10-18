10 000 personnes attendues pour la Marche mondiale des femmes

QUÉBEC, le 18 oct. 2025 /CNW/ - 10 000 personnes sont attendues aujourd'hui devant l'Assemblée nationale à Québec pour la Marche mondiale des femmes (MMF). Cette grande mobilisation féministe internationale marque la clôture de la 6e édition de la MMF, tenue tous les cinq ans. Lancée à l'échelle mondiale en l'an 2000 à l'initiative de québécoises, la MMF est aujourd'hui présente dans plus de 65 pays et territoires.

Porté par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) sous le slogan « Encore en marche pour transformer le monde », cette édition réaffirme que marcher est un acte de résistance et de solidarité. « En 2025, nous sommes encore en marche parce que la pauvreté, la violence et la destruction de la planète demeurent des réalités systémiques qui frappent de plein fouet les femmes partout dans le monde » insiste Emilia Castro, co-porte-parole de la MMF.

« Cette année, la mobilisation s'articule autour de trois grandes orientations : le continuum de la violence envers les filles et les femmes, la pauvreté, considérée comme une violence systémique, et la crise environnementale et ses impacts », explique Pénélope Guay, co-porte-parole de la MMF. « Nous marchons parce que nous refusons de voir nos droits reculer et nos vies sacrifiées aux profits d'intérêts économiques et politiques. La Marche mondiale des femmes est une façon de rappeler que les luttes féministes sont vitales, qu'elles traversent les frontières et qu'elles portent l'espoir d'un monde plus juste, solidaire et durable », affirme Julie Antoine, co-porte-parole de la MMF.

Pour marquer l'événement, co-organisé avec le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale (RGF-CN), des militantes historiques et des performances animeront le rassemblement dès 10 h. Le départ du convoi est prévu pour midi en face de l'Assemblée nationale. Après une grande boucle festive dans les rues de Québec aura lieu la cérémonie de clôture vers 15h.

À propos de la CQMMF

La Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) est un regroupement national féministe qui rassemble près de 50 groupes nationaux et régionaux. Elle est l'antenne québécoise du mouvement mondial et œuvre à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples.

