/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - INVITATION : Lancement de la 6e édition de la Marche mondiale des femmes/

CANDIAC, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - La Coordination du Québec de la marche mondiale des femmes ( CQMMF ) invite les représentant•es des médias à l'événement de lancement de la 6e édition de la Marche mondiale des femmes. Cet événement est tenu le samedi 8 mars 2025 de 10h à 12h30 au Parc André-J.-Côté à Candiac en Montérégie, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

La CQMMF y dévoilera son calendrier d'actions pour l'année 2025, qui culminera le 18 octobre pour la Marche mondiale des femmes à Québec. Des prises de paroles mettront en lumière les trois grandes orientations de cette année, notamment sur la violence faite aux femmes, la pauvreté et la crise climatique. Venir à l'événement sera l'occasion de rencontrer les porte-paroles pour recueillir leur témoignage, de faire le portrait de la situation des femmes en Montérégie et d'approfondir plus largement les enjeux féministes mis en lumière. La Marche mondiale des femmes s'inscrit dans un mouvement de mobilisation internationale qui sera souligné ailleurs et aux quatre coins de la province.

Quoi : Lancement du calendrier d'actions de la Marche mondiale des femmes 2025

Quand : Samedi 8 mars 2025, de 10h à 12h30

Où : Parc André-J.-Côté, 112 Boulevard Marie-Victorin, Candiac, Québec, J5C 1L9

Événement Facebook : https://www.facebook.com/share/1974ETaiQy/

Porte-paroles :

Emilia Castro , de la Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale, porte-parole de la Marche mondiale des femmes 2025

, de la Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale, porte-parole de la Marche mondiale des femmes 2025 Julie Antoine , de la Coalition féministe contre la violence envers les femmes, porte-parole de la Marche mondiale des femmes 2025

À propos de la CQMMF

La CQMMF est un regroupement national féministe qui a pour mission de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes, et entre les peuples, et de contribuer à éliminer les causes de la pauvreté et de la violence envers les femmes. La CQMMF est "l'antenne" nationale du mouvement de la Marche mondiale des femmes au Québec. Elle vise à assurer les liens de solidarité entre les femmes de la base et les femmes à l'international. Elle regroupe près de 50 groupes nationaux et des groupes régionaux.

SOURCE Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes

Pour informations et demandes d'entrevue : Avant le 8 mars : Émilie Foucher, relationniste, cell. : 514-883-8083, [email protected]; Le 8 mars : Éliane Legault-Roy, relationniste, cell. : 514-692-4762, [email protected]