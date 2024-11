MONTRÉAL, le 11 novembre 2024 /CNW/ - Le 12 novembre, Intact Corporation Financière annoncera un soutien significatif pour appuyer la création d'une nouvelle initiative en santé, en partenariat avec le CHU Sainte-Justine et l'Université de Montréal.

Les représentants des médias sont invités à assister à cet événement pour en apprendre davantage sur ce partenariat novateur qui mobilise des experts en santé, en éducation et en assurance autour d'une mission commune : renforcer la résilience en matière de santé au bénéfice des populations vulnérables.

Des mots d'introduction suivi d'un panel composé de Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact, Louis Gagnon, chef de la direction d'Intact au Canada, Dr Caroline Quach, médecin responsable de la prévention et du contrôle des infections au CHU Sainte-Justine et Frédérique Le Roux, Professeure à l'Université de Montréal.

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent confirmer leur présence par courriel à [email protected] avant midi le 12 novembre.

Détails de l'événement :

Date : 12 novembre 2024

Heure : 14 h 00

Lieu : CHU Sainte-Justine, Atrium

Relations avec les médias : Catherine Mounier-Desrochers, Casacom, [email protected]