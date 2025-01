AVIS AUX MÉDIAS - Insécurité alimentaire en milieu d'enseignement supérieur : la FECQ et l'UEQ dévoilent des résultats alarmants

MONTRÉAL, le 31 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l'Union étudiante du Québec (UEQ) convient les représentants des médias à une conférence de presse sur l'insécurité alimentaire, un enjeu en constante évolution chez les personnes étudiantes de l'enseignement supérieur.

À cette occasion, les fédérations dévoileront les résultats d'un sondage Léger sur l'insécurité alimentaire en milieu d'enseignement supérieur. Cette annonce s'inscrit dans les actions menées dans le cadre de la campagne Renversons le poids de la précarité, qui rassemble plus de 200 000 personnes étudiantes à travers la province.

Seront présents :

Antoine Dervieux , président de la FECQ

, président de la FECQ Étienne Paré, président de l'UEQ

Représentant de l'Association générale des étudiants du collège Ahuntsic (AGÉCA)

William Cloutier , vp externe de l'Association étudiante à l'École des sciences de la Gestion à l'UQAM (AéESG)

Endroit UQÀM Pavillon V - 209 Rue Sainte-Catherine E, Montréal, QC H2X 1L1

Local V-R820 (au rez-de-chaussé) Date Mardi 4 février 2025 Heure 9h00

Les porte-paroles de la FECQ et de l'UEQ seront disponibles pour des demandes d'entrevue pendant et après l'événement.

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente plus de 70 000 membres provenant de 28 établissement collégiaux répartis sur tout le territoire québécois. Depuis près de 35 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

L'Union étudiante du Québec (UEQ) a pour mission de défendre les droits et intérêts de la communauté étudiante, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et internationales. Elle compte plus de 110 000 membres universitaires à travers le Québec.

Informations : Jacob Parisée, Vice-président et attaché de presse, FECQ, 514-554-0576, [email protected]; Alexandre Ducharme, Attaché politique, UEQ, 514-497-2602, [email protected]