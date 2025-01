OTTAWA, ON, le 31 janv. 2025 /CNW/ - L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique, l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendront un point de presse virtuel le 31 janvier 2025, à Washington, D.C. Les représentants des médias sont invités à s'inscrire en utilisant les renseignements ci-dessous.

Événement : Virtuel Date : Vendredi 31 janvier 2025 Heure : 18 h, heure normale de l'Est

Remarque à l'intention des médias



Seuls les membres accrédités de la tribune de la presse peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur Zoom.

Les médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

pour obtenir un accès temporaire. Un lien sera envoyé une fois l'inscription terminée.

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X , LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Alice Hansen, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable David J. McGuinty, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]