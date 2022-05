AVIS AUX MÉDIAS - Inflation, hausse des taux d'intérêt et dettes personnelles : la consolidation hypothécaire est-elle une option?

MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube de l'année 2022, la dette des ménages sur le marché du crédit en proportion de leur revenu disponible a atteint un sommet de 186,2 % au quatrième trimestre 2021. Depuis, la pression inflationniste et la hausse des taux d'intérêt se sont amplifiées, fragilisant ainsi davantage les finances personnelles des ménages québécois et canadiens.

Avec la fièvre immobilière actuelle, certains consommateurs pourraient être tentés de refinancer leur maison ou de prendre une marge de crédit hypothécaire pour consolider leurs dettes. Cette avenue est à éviter, même si elle paraît, à première vue, une bonne solution. Les conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité de Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, souhaitent sensibiliser les Québécois aux principaux dangers entourant ces solutions, et ce, pour trois grandes raisons :

Les intérêts restent élevés . Même si le consommateur pait ses dettes à un plus petit taux, les remboursements s'effectuent sur une période beaucoup plus longue. De plus, on s'attend à une hausse des taux les mois prochains.

. Même si le consommateur pait ses dettes à un plus petit taux, les remboursements s'effectuent sur une période beaucoup plus longue. De plus, on s'attend à une hausse des taux les mois prochains. Le risque de récidive . Le consommateur peut avoir un faux sentiment de sécurité et recommencer à dépenser et à utiliser ses cartes de crédit. Il ne fait alors qu'aggraver son cas. En cas de défaut de paiement, il peut même perdre sa maison.

. Le consommateur peut avoir un faux sentiment de sécurité et recommencer à dépenser et à utiliser ses cartes de crédit. Il ne fait alors qu'aggraver son cas. En cas de défaut de paiement, il peut même perdre sa maison. Le problème n'est pas réglé à la source. Pour régler ses dettes pour de bon, le consommateur doit changer ses habitudes financières, en se faisant aider au besoin. Il se libère ainsi définitivement de la spirale de l'endettement.

Pourquoi est-il préférable d'éviter cette solution? Comment retrouver un meilleur équilibre avec ses finances personnelles? Pour y répondre, les représentants des médias sont invités à communiquer avec Marine Detraz, conseillère en communications et affaires publiques à [email protected] ou au 514-705-8096, pour planifier une entrevue avec un syndic autorisé en insolvabilité de leur région.

Les experts de Raymond Chabot pourront également apporter des conseils aux consommateurs pour mieux faire face au contexte inflationniste qui, malheureusement, mine davantage leur situation financière. Il est à noter d'ailleurs que, selon les plus récentes données disponibles, le Québec compte 25,2 % de plus de dossiers d'insolvabilité déposés par des consommateurs québécois en mars par rapport à février 2022.

