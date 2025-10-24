Avis aux médias - Inauguration du premier CPE préfabriqué au Québec

SAINT-PROSPER, QC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle un nouveau CPE sera inauguré.

Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, et de la directrice générale du CPE Passe-Lacets, Mme Chantal Gamache.

DATE : Le lundi 27 octobre 2025

HEURE : 15 h 25

LIEU : Saint-Prosper (le lieu précis vous sera confirmé au moment de votre inscription)

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel au [email protected] avant 12 h, le 27 octobre 2025. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, 514 686-7100