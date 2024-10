Avis aux médias - Inauguration des terrains de basketball du parc Oscar-Peterson qui arboreront les couleurs des Raptors de Toronto

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le 5 octobre 2024, l'Arrondissement du Sud-Ouest en collaboration avec Subway, les Raptors de Toronto et la MLSE Foundation, vous convient à l'inauguration des terrains de basketball fraichement revampés du parc Oscar-Peterson, situé dans le quartier de la Petite-Bourgogne.

Le joueur alumni des Raptors, Alvin Williams, sera également de la fête. Des cliniques sportives seront dispensées aux jeunes par les professionnels de la Fondation MLSE (Raptors de Toronto).

L'investissement dans la Petite-Bourgogne s'inscrit dans la mission de la MLSE Foundation de rendre le sport plus accessible pour les jeunes et les communautés qui font face à des obstacles. La MLSE Foundation croit que l'accès au sport mène au succès et à des possibilités sur et hors le terrain de jeu. Redonner une nouvelle vie aux terrains de basketball va aider les groupes qui historiquement avaient des enjeux d'accès aux infrastructures sportives et récréatives

Date : Samedi 5 octobre Heure : de 10 h à 14 h Lieu : parc Oscar-Peterson

(810, rue Chatham)

L'activité est remise au dimanche 6 octobre en cas de conditions météorologiques défavorables.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, [email protected]