Avis aux médias - Inauguration de nouveaux logements pour hommes vulnérables à Montréal

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie, la députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Chantale Jeannotte, le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et responsable des finances par intérim de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, la directrice générale de la SHDM, Sophie Rousseau-Loiselle et la présidente-directrice générale de la Maison du Père, Jaëlle Begarin, prendront part à cet événement et seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes sur place.

Une visite du bâtiment est prévue et il sera également possible de rencontrer des locataires.

Informations

Date : Le vendredi 19 janvier 2024

Heure : Dès 9 h 30

Lieu : 1824 rue Atateken, Montréal, H2L 3L6

Déroulement sommaire :

Début de la conférence de presse : 9 h 45

Photos officielles et coupure du ruban : 10 h 45

Visite du bâtiment : 10 h 50

