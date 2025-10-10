Avis aux médias - Inauguration de l'agrandissement d'un CPE pour mieux répondre aux besoins des familles

MACAMIC, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à l'inauguration de l'agrandissement du CPE Bout d'Chou. Pour l'occasion, la ministre sera en compagnie de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, ainsi que la directrice générale du CPE Bout d'Chou, Mme Gilberte Leclerc.

DATE : Le mardi 14 octobre 2025

HEURE : 15 h

LIEU : Macamic

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel au [email protected] avant 12 h, le 14 octobre 2025. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

À noter que la ministre est de passage dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue le mardi 14 et le mercredi 15 octobre. Pour toute demande d'entrevue, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Bénédicte Trottier Lavoie.

