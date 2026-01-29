Avis aux médias - Inauguration d'un nouveau service de garde éducatif à Témiscouata-sur-le-Lac

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à l'inauguration de la nouvelle installation du CPE Les Calinours à Témiscouata-sur-le-Lac.

Pour l'occasion, la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, sera également présente.

Rappelons que la ministre Champagne Jourdain est dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis hier pour rencontrer les acteurs du milieu et pour procéder à des inaugurations.

Voici la sortie publique prévue pour ce vendredi 30 janvier 2026 :

Inauguration de la nouvelle installation du CPE Les Calinours

Heure : 8 h 40

Lieu : Témiscouata-sur-le-Lac (le lieu vous sera confirmé au moment de votre inscription)

