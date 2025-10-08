Avis aux médias - Inauguration d'un nouveau CPE à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle un nouveau CPE sera inauguré.

Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée du ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, du recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, M. Christian Blanchette, et du directeur général du CPE-BC Les Petits collégiens, M. Pierre-Philippe Foucher.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel au [email protected] avant 8 h, le 10 octobre 2025. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Vendredi 10 octobre

Heure : 9 h30

LIEU : Trois-Rivières

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, 514 686-7100