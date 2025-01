Avis aux médias - Impasse dans les négociations du Nord - Ce n'est toujours pas réglé à la Commission scolaire Kativik

QUÉBEC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Rassemblés devant les bureaux du Secrétariat du Conseil du trésor, les représentantes et représentants du personnel de l'éducation de la Commission scolaire Kativik ont assemblé un inukshuk afin qu'il trace le chemin vers une entente de principe.

La convention collective du personnel scolaire de la Commission scolaire Kativik est échue depuis bientôt deux ans. Ce rassemblement se déroulera en présence de Larry Imbeault, président de l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ), de Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de Luc Gravel, vice-président de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), d'Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), et de Jacques Landry, président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), qui prendront la parole pour l'occasion.

« Il n'y a aucune raison valable pour justifier l'impasse actuelle aux tables de négociation. Par l'action d'aujourd'hui, on souhaite rappeler au gouvernement qu'on n'a pas à attendre le printemps pour dégeler les négos! On souhaite que l'inukshuk indique la voie à suivre à la partie patronale vers un règlement satisfaisant pour qu'enfin nos collègues de la Commission scolaire Kativik puissent aussi obtenir de meilleures conditions de travail et salariales », a commenté Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la CSQ.

« La semaine prochaine sera la Semaine des enseignantes et des enseignants, qui a justement été mise sur pied pour les valoriser. Pour la partie patronale, ça commencerait par peser sur l'accélérateur dans le but d'obtenir un règlement satisfaisant pour les profs de Kativik, alors qu'ils demandent de régler des questions comme l'approvisionnement en eau potable. Nos collègues sont des citoyens qui ont droit aux mêmes services que tout le monde et aux mêmes conditions de travail. Il est temps de voir des résultats dans ces négociations qui perdurent », a déclaré Luc Gravel, vice-président de la FSE-CSQ.

« Le gouvernement a besoin d'un guide pour s'orienter dans les négociations avec le Nord. Le personnel de soutien a besoin de votre engagement pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Dans ces régions isolées, les besoins sont criants et les ressources sont limitées. Il est temps de poser un geste clair pour leur montrer que vous les considérez à leur juste valeur et qu'ils méritent votre respect », a exprimé Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.

« Plus d'un an après l'entente du Sud, il est plus que temps que la Commission scolaire Kativik s'entende avec son personnel professionnel, notamment parce qu'il est inacceptable qu'elle refuse d'accorder les mêmes conditions qu'au Sud quant au télétravail. Après deux ans à la table, pas besoin d'attendre la fin de l'hiver pour dégeler la négociation, c'est maintenant que ça doit se régler! », a conclu Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ.

Aide-mémoire

QUOI : Rassemblement en solidarité avec les collègues de la Commission scolaire Kativik



QUI : Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la CSQ

Luc Gravel, vice-président de la FSE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ



QUAND : Le vendredi 31 janvier 2025, de 8 h à 10 h



OÙ : Devant les bureaux du Secrétariat du Conseil du trésor

875, Grande Allée Est, Québec, G1R 5R8

