AVIS AUX MÉDIAS - Hydro-Québec : rassemblement pour rappeler que la privatisation, c'est non!

QUÉBEC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Les différents syndicats, représentant plus de 16 000 personnes salariées travaillant chez d'Hydro-Québec, affiliés au SCFP tiennent un rassemblement le jeudi 12 septembre devant l'Assemblée nationale afin de rappeler que les Québécoises et Québécois doivent demeurer maîtres chez eux et que la place du privé dans le secteur énergétique doit être proscrite.

« La privatisation, c'est non! Ce n'est pas une bonne idée, ni pour le développement économique, ni pour l'environnement, ni pour le financement des services publics, ni pour le portefeuille des citoyennes et citoyens! », de rappeler le président du SCFP-Québec, Patrick Gloutney.

La FTQ témoignera ce jeudi à la commission parlementaire sur le projet de loi 69 portant sur l'avenir énergétique du Québec, une des plus importantes de l'histoire moderne du Québec. Cette future loi encadrera la vaste réforme du secteur énergétique.

Quoi : Rassemblement contre la privatisation des services publics d'électricité

Qui : Syndicats d'Hydro-Québec affiliés au SCFP et leurs alliés

Quand : Jeudi 12 septembre dès 10 h 30

Où : Devant l'Assemblée nationale au 1150, avenue Honoré-Mercier, Québec

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 16 000 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]