OTTAWA, ON, le 11 juin 2024 /CNW/ - Joignez-vous à Hydro Ottawa pour le dévoilement d'un stand créatif mettant en vedette l'avenir de l'énergie. Cette initiative vise à sensibiliser et inspirer la population à l'égard de la transition énergétique et des avantages des technologies propres aux maisons intelligentes et durables.

Quand : Le jeudi 13 juin 2024, de 13 h 30 à 14 h 30



Où : Niveau des arrivées nationales, près du comptoir d'information situé aux portes centrales

Aéroport international d'Ottawa 1000, Privé Airport Parkway, Ottawa (Ontario) K1V 9B4

Les membres des médias sont priés de se garer dans le stationnement étagé - des coupons seront fournis



Qui : Des représentants d'Hydro Ottawa et de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa seront présents.

Bryce Conrad, président et chef de la direction, Hydro Ottawa

Mark Laroche, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport international d'Ottawa Quoi : Allocutions des représentants, visite de la maison éco d'Hydro Ottawa et période de questions des médias.

À propos d'Hydro Ottawa limitée

Hydro Ottawa limitée, filiale de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., alimente en électricité environ 364 000 habitations et entreprises d'Ottawa et de Casselman. Depuis plus de cent ans, elle fournit à ses clients un service d'électricité propre, sécuritaire et fiable qui contribue au dynamisme et à la durabilité de la région de la capitale nationale. En tant que partenaire de premier plan pour l'atteinte d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa participe au bien-être de la collectivité qu'elle dessert grâce à des pratiques d'affaires durables, à des initiatives de bon citoyen corporatif et à des services à la clientèle de première classe.

