LONGUEUIL, QC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), fabricant international chef de file de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, dévoilera ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2023, le mercredi 7 février 2024, avant l'ouverture des marchés. Une téléconférence pour discuter des résultats sera tenue la même journée à 8 h 30 (heure de l'Est).

TÉLÉCONFÉRENCE

Ouverte aux : Analystes, investisseurs et autres personnes intéressées Date : Le mercredi 7 février 2024 Heure : 8 h 30 (heure de l'Est) Détails de l'appel : 1-888-390-0549 (pour tous les participants d'Amérique du Nord)

416-764-8682 (pour tous les participants d'outre-mer)

Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début prévu de la téléconférence.

Si vous êtes dans l'impossibilité de participer, vous pourrez accéder à un enregistrement en téléphonant sans frais au 1-888-390-0541 et en composant le code 917459 à l'aide de votre clavier téléphonique. Le numéro local est le 416-764-8677 . Cet enregistrement sera disponible du mercredi 7 février 2024 dès 11 h 30 jusqu'à 23 h 59, le mercredi 14 février 2024.

DIFFUSION SUR LE WEB

La conférence en direct et en différé sera également disponible du site Internet de la Société, sous l'onglet Événements : https://investisseurs.herouxdevtek.com/Evenements-et-webdiffusions

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion seront disponibles dans la section Investisseurs du site Internet de la Société : https://investisseurs.herouxdevtek.com/Resultats-trimestriels

À PROPOS DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 61 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Héroux-Devtek inc., Stéphane Arsenault, Vice-président et chef de la direction financière, Tél. : 450-679-3330, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Hugo Delorme, Tél. : 514-700-5550, poste 555, [email protected]