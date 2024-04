AVIS AUX MÉDIAS - Grève de la SAQ : les rassemblements prévus demain

MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - À moins d'avancées significatives à la table de négociation, les 5000 employé-es de la SAQ seront en grève mercredi et jeudi cette semaine.

Au cours de la journée du 24 avril, des rassemblements sont prévus aux quatre coins du Québec. Un point de presse sera donné à 10 h 45 à Montréal en marge du rassemblement prévu à la place des Festivals.

Montréal

QUOI : Point de presse sur la grève à la SAQ QUI : Caroline Senneville, présidente de la CSN et Lisa Courtemanche, présidente du SEMB-SAQ-CSN QUAND : Mercredi 24 avril 2024 à 10h45 OÙ : Place des Festivals (angle De Maisonneuve et Jeanne-Mance)

Québec

QUOI : Manifestation des grévistes de la SAQ QUAND : Dès 10h30 OÙ : Rassemblement devant la SAQ Jean-Lesage (400, boul. Jean-Lesage), puis marche et rassemblement à la place de l'Université-du-Québec (boul. Charest Est, angle De La Couronne)

Trois-Rivières

QUOI : Manifestation des grévistes de la SAQ QUAND : Dès 11 h 30 OÙ : Devant le bureau de Sonia LeBel (580, rue Barkoff, Trois-Rivières)

Sherbrooke

QUOI : Manifestation des grévistes de la SAQ QUAND : Dès 11 h OÙ : Devant la SAQ Centre-Ville (30, rue King Ouest, Sherbrooke)

Saguenay :

QUOI : Manifestation des grévistes de la SAQ QUAND : Dès 11 h 30 OÙ : Devant le bureau du député Yannick Gagnon (2390, rue Saint-Hubert, Jonquière)

Gatineau

QUOI : Manifestation des grévistes de la SAQ QUAND : Dès 11 h 30 OÙ : Devant le bureau de la députée Suzanne Tremblay (259, boul. Saint-Joseph, Gatineau)

Rouyn-Noranda

QUOI : Manifestation des grévistes de la SAQ QUAND : Dès 12 h OÙ : Devant la succursale de la SAQ (200, boul. Rideau, Rouyn-Noranda)

Sainte-Thérèse

QUOI : Manifestation des grévistes de la SAQ QUAND : Dès 12 h OÙ : Devant le bureau d'Eric Girard (204, boul. du Curé-Labelle, Sainte-Thérèse)

Le Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN) représente les 5000 employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ, partout au Québec. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Forte de 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

